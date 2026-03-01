Marzec, kwiecień i maj to miesiące, w których lasy budzą się do życia, a grzybiarze zacierają ręce na myśl o pierwszych zbiorach. Wśród rarytasów królują smardze - pierwsze wiosenne grzyby o wyjątkowym aromacie i niepowtarzalnym wyglądzie. Ale uwaga! Te przysmaki są pod ochroną, a ich zbiór jest ściśle regulowany.

Smardze – pierwsze wiosenne grzyby. Kiedy i gdzie je znaleźć? / Shutterstock

Pierwsze wiosenne grzyby - czas na smardze!

Choć większość z nas kojarzy sezon grzybowy z późnym latem i jesienią, to właśnie wczesna wiosna przynosi pierwsze, wyjątkowo cenione okazy. Marzec, kwiecień i maj to miesiące, w których pojawiają się smardze - wiosenne grzyby, które uchodzą za prawdziwy rarytas wśród smakoszy. Ich unikalny wygląd i aromat sprawiają, że są obiektem pożądania zarówno doświadczonych grzybiarzy, jak i kulinarnych pasjonatów.

Smardze - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Smardze znacznie różnią się od typowych grzybów kapeluszowych. Mają niewielkie rozmiary - największe okazy osiągają nieco ponad 10 cm wysokości, a ich owocniki mierzą 2-4 cm średnicy.

Charakterystyczny jest ich kapelusz: okrągły, owalny aż po stożkowaty, z licznymi nieregularnymi wnękami i żeberkami, przypominającymi plaster miodu. Wnętrze owocnika jest puste, a krótki trzon - biały. Kolor kapelusza waha się od jasnobeżowego po niemal czarny.

Smardze - występowanie wiosennych grzybów

Smardze rosną od końca marca do lipca, najczęściej jednak spotkamy je w kwietniu i maju.

Najlepiej czują się w lasach liściastych, mieszanych i łęgowych, gdzie towarzyszą im topole białe, jesiony i wiązy. Można je znaleźć również na łąkach, w parkach, a nawet w przydomowych ogrodach i sadach - szczególnie tam, gdzie ziemia została wysypana świeżą korą drzew iglastych. Internetowe mapy grzybów pomagają pasjonatom w lokalizowaniu aktualnych stanowisk tych grzybów.

Smardze pod ochroną - gdzie wolno je zbierać?

Smardze są uznawane za jedne z najszlachetniejszych grzybów / Shutterstock

Wszystkie gatunki smardzów występujące w stanie dzikim w Polsce objęte są częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie można ich zbierać w lasach, parkach i na terenach zieleni.

Wyjątek stanowią smardze rosnące na terenach upraw ogrodniczych, w sadach, ogrodach i przy szkółkach leśnych - te można legalnie zebrać.

Jeśli więc na Twojej działce pojawi się smardz, możesz go śmiało skosztować - oczywiście po odpowiednim oczyszczeniu i krótkim podsmażeniu na maśle.

Smardze i ich trujące sobowtóry - na co uważać?

Smardze, choć smaczne i cenione, mają swojego niebezpiecznego sobowtóra - piestrzenicę kasztanowatą. Ten trujący grzyb występuje głównie na suchych, piaszczystych stanowiskach, na zrębach i w młodych nasadzeniach sosnowych. Piestrzenica różni się od smardza wyglądem kapelusza - jest on bardziej mózgowaty, nieregularny, a miąższ nie jest pusty w środku. Pamiętaj: zbieraj tylko te grzyby, co do których nie masz żadnych wątpliwości!

Wartości odżywcze smardzów - dlaczego warto po nie sięgnąć?

Smardze to nie tylko wyjątkowy smak, ale i bogactwo wartości odżywczych. Zawierają witaminę D, cynk, fosfor, mangan, miedź oraz żelazo.

Niektóre zawarte w nich substancje wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, przez co grzyby te coraz częściej pojawiają się w dietach osób dbających o zdrowie.

Wiosenne grzyby - na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Wśród leśnych darów, które możemy znaleźć wiosną, prym wiedzie:

Czarka szkarłatna , choć rzadka, zachwyca swoim wyglądem i smakiem przypominającym rzodkiewki.

, choć rzadka, zachwyca swoim wyglądem i smakiem przypominającym rzodkiewki. Pieczarki polne to popularny wybór wśród miłośników grzybów, choć wymagają ostrożności ze względu na możliwość pomylenia z muchomorem jadowitym.

to popularny wybór wśród miłośników grzybów, choć wymagają ostrożności ze względu na możliwość pomylenia z muchomorem jadowitym. Boczniaki , idealne do panierowania, rosną od jesieni do wczesnej wiosny.

, idealne do panierowania, rosną od jesieni do wczesnej wiosny. Smardze , uznawane za jedne z najszlachetniejszych grzybów, są prawdziwym rarytasem. Grzyby te charakteryzują się aromatem z nutą orzechów oraz kruchym i delikatnym miąższem.

, uznawane za jedne z najszlachetniejszych grzybów, są prawdziwym rarytasem. Grzyby te charakteryzują się aromatem z nutą orzechów oraz kruchym i delikatnym miąższem. Maślak pstry , choć najczęściej kojarzony jest z późniejszym okresem roku, może pojawić się już w maju.

, choć najczęściej kojarzony jest z późniejszym okresem roku, może pojawić się już w maju. Żółciak siarkowy - uwaga: grzyb ten jest jadalny tylko po odpowiedniej obróbce termicznej.