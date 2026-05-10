​Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, przebywa obecnie w USA - tak wynika z ustaleń TV Republika. "Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednocznych" - skomentował te doniesienia w rozmowie z RMF FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro / Marcin Obara / PAP

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych - wynika z ustaleń TV Republika.

Nowy premier Węgier, Peter Magyar, sugerował po wygranej w wyborach, że pobyt Ziobry w tym kraju może być krótkotrwały.

Informacje o pobycie Ziobry w USA pojawiały się już wcześniej w mediach, które śledziły jego aktywność w internecie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Już kilka dni temu w mediach pojawiały się sugestie, że Zbigniew Ziobro może przebywać w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarze i internauci śledzili aktywność byłego ministra w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na zmiany w lokalizacji jego kont.

Teraz pojawiły się informacje, że polityk rzeczywiście znajduje się za oceanem. Tak podała TV Republika. Niejako potwierdził je Jacek Ozdoba z PiS. Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Na ten moment polskie władze nie odniosły się oficjalnie do doniesień TV Republika.

Redakcja TVN24 opublikowała zdjęcie, które otrzymała od jednego z widzów, na którym widać Ziobrę na jednym z lotnisk w stanie New Jersey.

Zmiana władzy na Węgrzech

O tym, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo, zapewnił Peter Magyar, lider partii TISZA, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych i będzie formować nowy rząd.

Sugerowałem im już wcześniej, żeby nie chodzili do Ikei i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo. Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - podkreślił Peter Magyar. Zasugerował Ziobrze i Romanowskiemu, by wrócili do domu i stanęli przed wymiarem sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech od października 2025 roku. Od grudnia 2024 roku przebywa tam również poseł PiS Marcin Romanowski, który - podobnie jak Ziobro - otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbána.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca Ziobrze mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywanie stanowiska w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Według śledczych, Ziobro miał dopuścić się 26 przestępstw, w tym wydawania poleceń łamania prawa, ingerowania w konkursy oraz przyznawania dotacji nieuprawnionym podmiotom.

Z kolei Romanowski jest podejrzany o 19 przestępstw, głównie związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów.