Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów z Bytowa (Pomorskie) po tym, jak próbowali wprowadzić do obrotu podrobione banknoty o nominale 200 złotych w lokalnych sklepach. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im nawet do 10 lat więzienia
Mężczyźni, w wieku 65 i 31 lat, wybrali sobie za cel niewielkie punkty handlowe, licząc na nieuwagę sprzedawców. Kupowali tanie produkty, najczęściej papierosy, płacąc fałszywymi banknotami o nominale 200 złotych.
W ten sposób uzyskiwali autentyczną gotówkę jako resztę.
Gdy do bytowskich funkcjonariuszy zaczęły napływać zgłoszenia o fałszywych banknotach, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni.
"Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu, szybko powiązali ze sobą poszczególne incydenty" - przekazuje policja.
Po kilku dniach mężczyźni zostali zatrzymani podczas kolejnej próby wprowadzenia podrobionych pieniędzy do obiegu. Policjanci zabezpieczyli przy nich kilkanaście fałszywych banknotów, a kolejne znaleziono w ich mieszkaniach.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu fałszywych pieniędzy. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.
Policja apeluje do właścicieli małych sklepów i kasjerów o zachowanie szczególnej ostrożności i dokładne sprawdzanie znaków zabezpieczających na banknotach, zwłaszcza tych o wyższych nominałach.