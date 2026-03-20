Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów z Bytowa (Pomorskie) po tym, jak próbowali wprowadzić do obrotu podrobione banknoty o nominale 200 złotych w lokalnych sklepach. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im nawet do 10 lat więzienia

Przestępczy proceder trwał w lokalnych sklepach

Mężczyźni, w wieku 65 i 31 lat, wybrali sobie za cel niewielkie punkty handlowe, licząc na nieuwagę sprzedawców. Kupowali tanie produkty, najczęściej papierosy, płacąc fałszywymi banknotami o nominale 200 złotych.

W ten sposób uzyskiwali autentyczną gotówkę jako resztę.



Gdy do bytowskich funkcjonariuszy zaczęły napływać zgłoszenia o fałszywych banknotach, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni.

"Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu, szybko powiązali ze sobą poszczególne incydenty" - przekazuje policja.

Po kilku dniach mężczyźni zostali zatrzymani podczas kolejnej próby wprowadzenia podrobionych pieniędzy do obiegu. Policjanci zabezpieczyli przy nich kilkanaście fałszywych banknotów, a kolejne znaleziono w ich mieszkaniach.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu fałszywych pieniędzy. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do właścicieli małych sklepów i kasjerów o zachowanie szczególnej ostrożności i dokładne sprawdzanie znaków zabezpieczających na banknotach, zwłaszcza tych o wyższych nominałach.