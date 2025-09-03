W czwartek rozpoczną się prace związane z remontem wiaduktów i nawierzchni jezdni w ciągu al. Armii Krajowej w Gdańsku. Najpierw roboty obejmą dwa wiadukty nad ul. Źródlaną, a następnie dwa wiadukty nad al. Pawła Adamowicza – informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
Zygmunt Gołąb z GZDiZ poinformował, że od czwartku, 4 września, od godziny 10.00, na wiaduktach nad ul. Źródlaną w Gdańsku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
"W pierwszym etapie prac zamknięte zostaną lewe pasy w obu kierunkach jazdy - w stronę centrum i w stronę obwodnicy. Po około dwóch tygodniach roboty przeniosą się na pasy prawe i również potrwają około dwa tygodnie" - przekazał.
Przedstawiciel GZDiZ podkreślił, że zakres prac na wiaduktach jest szeroki i obejmuje m.in. wymianę wierzchniej warstwy asfaltu, remont szczelin dylatacyjnych, uszczelnienia, odtworzenie odwodnienia oraz odnowienie oznakowania poziomego.
"Kolejny etap robót rozpocznie się około 12 września. Na wiaduktach nad al. Pawła Adamowicza wykonawca zajmie się wymianą wierzchniej warstwy jezdni oraz odnowieniem oznakowania. Utrudnienia będą tu znacznie krótsze - przewidziano je od soboty, 12 września, do poniedziałku, 15 września" - dodał Zygmunt Gołąb.
Według GZDiZ cały remont, obejmujący oba miejsca, powinien zakończyć się do 22 listopada 2025 r.