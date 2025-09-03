W czwartek rozpoczną się prace związane z remontem wiaduktów i nawierzchni jezdni w ciągu al. Armii Krajowej w Gdańsku. Najpierw roboty obejmą dwa wiadukty nad ul. Źródlaną, a następnie dwa wiadukty nad al. Pawła Adamowicza – informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Od czwartku zmiany w organizacji ruchu na wiaduktach nad ul. Źródlaną w Gdańsku / Shutterstock

Zygmunt Gołąb z GZDiZ poinformował, że od czwartku, 4 września, od godziny 10.00, na wiaduktach nad ul. Źródlaną w Gdańsku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

"W pierwszym etapie prac zamknięte zostaną lewe pasy w obu kierunkach jazdy - w stronę centrum i w stronę obwodnicy. Po około dwóch tygodniach roboty przeniosą się na pasy prawe i również potrwają około dwa tygodnie" - przekazał.

Przedstawiciel GZDiZ podkreślił, że zakres prac na wiaduktach jest szeroki i obejmuje m.in. wymianę wierzchniej warstwy asfaltu, remont szczelin dylatacyjnych, uszczelnienia, odtworzenie odwodnienia oraz odnowienie oznakowania poziomego.

/ materiały prasowe /



"Kolejny etap robót rozpocznie się około 12 września. Na wiaduktach nad al. Pawła Adamowicza wykonawca zajmie się wymianą wierzchniej warstwy jezdni oraz odnowieniem oznakowania. Utrudnienia będą tu znacznie krótsze - przewidziano je od soboty, 12 września, do poniedziałku, 15 września" - dodał Zygmunt Gołąb.

Według GZDiZ cały remont, obejmujący oba miejsca, powinien zakończyć się do 22 listopada 2025 r.



