42 nowoczesnych, dwupoziomowych pociągów elektrycznych ma wyprodukować dla PKP Intercity Alstom Polska. Przewoźnik poinformował o wyborze oferty tej firmy. Wartość kontraktu wynosi 4,1 miliarda złotych, a pojazdy będą mogły przewozić pasażerów z prędkością do 200 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

PKP Intercity w lipcu otworzyło oferty złożone w postępowaniu na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem utrzymania i opcją dodatkowego zamówienia kolejnych 30 pojazdów.

Oferty przedstawiło dwóch producentów: Alstom Polska, posiadający fabrykę w Chorzowie, oraz Stadler Polska z zakładem w Siedlcach. Po weryfikacji ofert przewoźnik wskazał najkorzystniejszą, czyli zaproponowaną przez Alstom Polska, który dostawę 42 pociągów wycenił na 4,1 mld zł, a ich utrzymanie - na blisko 2,8 mld zł. Druga oferta wynosiła 4 mld zł za pojazdy i 3,3 mld za ich utrzymanie. Wybrana oferta jest tańsza o niemal 400 mln zł.