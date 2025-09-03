Z malutkim dzieckiem za rękę wybrał się na spacer po falochronie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek po południu w Kołobrzegu. Ratownicy WOPR nie pozostawiają złudzeń: "Tak się nie zachowują odpowiedzialni rodzice".

/ miastokolobrzeg.pl /

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na plaży w Kołobrzegu. Mężczyzna wybrał się z dzieckiem do morza. Maluch szedł po falochronie, ojciec dziecka obok, po pas w wodzie.

Momentami kilkulatek szedł bez żadnej asekuracji. Jak relacjonują świadkowie, nie pomagało zwracanie uwagi, że to niebezpieczne.

Ratownik: Szczyt głupoty

Zdjęcia z tego, co działo się na plaży pokazaliśmy Jackowi Kleczajowi ze szczecińskiego WOPR. To, co zobaczyłem, to szczyt głupoty i tak naprawdę należy się zastanowić, czy tego ojca nie wysłać na jakąś reedukację, która pozwoliłaby mu być odpowiedzialnym rodzicem - mówi ratownik.

WOPR przypomina, że okolica ostróg na morskim brzegu jest wyjątkowo zdradliwa.

Morskie fale i podwodne prądy są w tym miejscu nieprzewidywalne. Często wymywają morskie dno, tworząc nagłe i niewidoczne z brzegu zagłębienia. Ten turysta nie wiedział, jakie tam jest dno i co się dzieje pod wodą. Wielokrotnie ratownicy powtarzają, że przy palisadach dno jest zróżnicowane i są miejsca, gdzie głębokość przekracza dwa metry. To się zdarza dokładnie przy samej palisadzie i bardzo często bardzo blisko brzegu.

Wchodzenie na falochrony i ostrogi jest nie tylko niebezpieczne, ale też zabronione. Grozi za to mandat.