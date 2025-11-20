20 grudnia wierni ponownie będą mogli wejść do nawy południowej bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Przestrzeń świątyni była zamknięta ponad 6 lat z powodu wykrycia poważnego uszkodzenia konstrukcji. Przeor klasztoru dominikanów, o. Michał Osek, podkreśla, że otwarcie nawy to ważny moment zarówno dla wspólnoty, jak i dla akustyki oraz muzyki w kościele.

Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku / Marek Bazak / East News

Po ponad sześciu latach zamknięcia, 20 grudnia wierni ponownie wejdą do nawy południowej bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku, której konstrukcja została gruntownie wzmocniona i odnowiona.

Remont objął m.in. naprawę szczytów, wzmocnienie sklepień, odtworzenie posadzki oraz prace archeologiczne, a wsparcia udzieliły miasto, instytucje państwowe i wierni.

Podczas prac odkryto cenne zabytki, a bazylika pozostaje jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych średniowiecznych kościołów Gdańska.

Zakres prac konserwatorskich

Prace rozpoczęto od badań, które pozwoliły ustalić przyczyny osiadania filarów. Naprawiono szczyty kościoła, wzmocniono sklepienia nawy południowej oraz grunt przy fundamentach filarów. Odtworzono także posadzkę. Przed otwarciem nawy konieczne są jeszcze prace przygotowawcze, m.in. wniesienie konfesjonałów i historycznych ław oraz tynkowanie części przyziemia.

Bazylika św. Mikołaja w czerwcu 2019 r. / Adam Warżawa / PAP

Wsparcie miasta i instytucji

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że miasto przeznaczyło na ratowanie świątyni ponad 3,8 mln zł. W działania zaangażowały się także instytucje państwowe, samorządy, konserwatorzy i wierni.

Historia i odkrycia podczas remontu

Bazylika św. Mikołaja została zamknięta w całości w październiku 2018 roku z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. W 2020 roku częściowo ją otwarto - udostępniono nawę główną, północną i prezbiterium. Podczas remontu odkryto m.in. papieskie regalium - umbraculum (liturgiczny parasol - symbol władzy Ojca Świętego), freski oraz pierwotny portal do zakrystii.

Odnalezione umbraculum z gdańskiej bazyliki otwarte w czasie sede vacante / Piotr Hukało / East News

Zabytkowa świątynia w sercu Gdańska

Obecny kościół św. Mikołaja powstał po 1308 roku, kiedy to - w czasie walk o Gdańsk - zniszczona została poprzednia świątynia pod tym wezwaniem. Jest jedną z nielicznych średniowiecznych świątyń w Gdańsku, które przetrwały II wojnę światową bez większych zniszczeń.



Wnętrze bazyliki kryje gotyckie, renesansowe, barokowe i rokokowe wyposażenie, w tym pięciokondygnacyjny ołtarz główny z 1643 roku oraz unikatowe gotyckie malowidło Scala Salutis z kaplicy św. Józefa.