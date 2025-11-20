W niedzielę w Petersburgu polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski został napadnięty przez grupę "aktywistów" - informuje "Gazeta Wyborcza". Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził te doniesienia.

/ RMF FM

Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", w niedzielę w Petersburgu doszło do ataku na polskiego ambasadora w Rosji. Krzysztof Krajewski był w otoczeniu Służby Ochrony Państwa. Mimo to został napadnięty przez grupę rosyjskich "aktywistów."

Na szczęście naszemu dyplomacie nie stało się nic poważnego.

Doniesienia o incydencie potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Na początku zaczęło się od napaści werbalnej, ale później było ewidentne dążenie do rękoczynów - mówił w rozmowie z tvn24.pl. Wówczas zainterweniowała ochrona ambasadora.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.