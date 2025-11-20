Chyba każdemu z nas zdarzyło się pomylić adresata wiadomości czy opublikować nie to, co chcieliśmy. To samo przydarzyło się Steve'owi Witkoffowi, specjalnemu wysłannikowi USA ds. misji pokojowych, który na platformie X prawdopodobnie chciał wysłać wiadomość prywatną, a opublikował komentarz.
W środę media na całym świecie obiegła informacja o opracowanym przez amerykańskich i rosyjskich urzędników planie zakończenia wojny w Ukrainie. Rozwiązania te, będące de facto spełnieniem żądań Moskwy, wzbudziły ogromne kontrowersje na Zachodzie. Szerzej piszemy o nich TUTAJ.
Jako pierwszy o "planie pokojowym" poinformował serwis Axios, a konkretnie dziennikarze: Barak Ravid i Dave Lawler. Ten pierwszy opublikował na platformie X wpis, w którym zalinkował do powstałego artykułu, na co odpowiedział specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff, pisząc w komentarzu: "Musiał to dostać od K".