Zakończył się gruntowny remont zabytkowej willi przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 w Szczecinie. Budynek, wzniesiony w latach 1872–1875, zachował oryginalną bryłę, elewację, detale architektoniczne oraz elementy ciesielskie i snycerskie. Prace, zlecone przez miasto, kosztowały łącznie 3,5 mln zł.

Wyremontowana willa przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Zakończono gruntowny remont zabytkowej willi przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 w Szczecinie, zachowując jej oryginalną bryłę, detale architektoniczne i historyczny charakter.

Prace, warte 3,5 mln zł (w większości sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), objęły m.in. odnowienie elewacji, instalacji oraz renowację elementów ciesielskich i snycerskich.

Willa, wpisana do rejestru zabytków, pełni funkcję budynku komunalnego.

Ocalone detale i historyczny charakter

Willa, zlokalizowana w historycznej dzielnicy Westend, wyróżnia się zielonym, glazurowanym dachem, połączeniem cegły z drewnem, piękną werandą, zegarem słonecznym na elewacji oraz ozdobnym ogrodzeniem. Podczas remontu udało się zachować wiele oryginalnych elementów, m.in. partie okapu, naczółki, podparapetniki, a także rzeźbione i malowane drewniane części konstrukcji. Oczyszczona elewacja odzyskała pierwotną kolorystykę i fakturę.

Odzyskaliśmy niesamowity wystrój ciesielski i snycerski. Budynek przyciąga wzrok z daleka - podkreślił Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski.

Zakres prac i finansowanie

Remont przeprowadziła firma Krulan Łukasz Kruszyński. Prace sfinansowano głównie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2,75 mln zł), a całość kosztów wyniosła 3,5 mln zł. Oprócz odnowienia elewacji i detali architektonicznych wykonano także nowe instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacyjne, izolacje piwnic oraz wzmocnienie fundamentów.

Elewacja wymagała bardzo ciężkiej pracy. W projekcie było 20 procent zaprawek, a w rezultacie wyszło 80 procent - relacjonowała kierowniczka robót Joanna Jankowska.

Renowacji poddano także historyczne drzwi, konstrukcję ścian, sufit i podłogę werandy, a także XIX-wieczne ogrodzenie z tablicą adresową.

W budynku znajduje się pięć lokali komunalnych, z czego cztery są zamieszkane - głównie przez osoby starsze. Jeden lokal na parterze (ok. 60 m kw.) pozostaje wolny, a decyzja o jego przeznaczeniu jeszcze nie zapadła.

Historia willi

Willa została zbudowana dla niejakiego Schneidera. Przez lata wielokrotnie zmieniała właścicieli i była przebudowywana - ostatnia większa rozbudowa miała miejsce w 1925 roku. Po wojnie budynek zaadaptowano na mieszkania komunalne. Jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego.

Po czterech fazach rozbudowy willa jest trochę hybrydą, ale dziś wygląda doskonale dzięki odtworzeniu wszystkich okładzin i kolorystyki - podsumował Michał Dębowski.