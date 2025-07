Piotr Tarnacki, w załodze którego płynęli Maciej Grzebita i Piotr Przybylski (77 Racing Club Gdańsk), zostali mistrzami świata w żeglarskiej klasie Micro. Rywalizowało 13 załóg z czterech krajów. Zawody były elementem regat Gdynia Sailing Days.

/ Gdynia Sailing Days / Materiały prasowe

O mistrzostwie decydował ostatni wyścig. Po 11 startach Tarnacki był drugi, ale miał tylko punkt straty do liderującego Piotra Mańczaka, który żeglował z Jackiem Kuczyńskim i Bartoszem Peczką (Polster Sail Racing Piła). I reprezentant gdańskiego klubu okazał się w nim najlepszy, dzięki czemu miał okazję fetować swój 13. triumf w tej klasie.

Na najniższym stopniu podium stanęli Tomasz Szychowiak, Maciej Ruwiński i Łukasz Paszko (77 Racing Club Gdańsk).



Regaty Gdynia Sailing Days na Zatoce Gdańskiej potrwają do niedzieli 27 lipca. W programie tego żeglarskiego festiwalu znalazły się m. in. mistrzostwa Polski w olimpijskich klasach 49er, 49erFX oraz Nacra 17, mistrzostwa kraju w sprincie w klasach ILCA 4, ILCA 6 oraz ILCA 7, a także młodzieżowe mistrzostwa świata w match racingu.

Na starcie staną ponadto zawodnicy w byłych konkurencjach olimpijskich, jak Finn i Latający Holender, a także katamarany oraz klasy 505, OK Dinghy i O’pen Skiff. Tradycyjnie najliczniejszą flotę zgromadzi impreza Kinder Joy of moving - Puchar Trenerów w klasie Optimist grupy B, czyli do 12 lat.

Ponadto w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej zaplanowano zmagania załóg Ekstraklasy, I ligi oraz grupy Młodzieżowej.



Jedną z imprez towarzyszących GSD jest Polboat Yachting Festival. Organizatorem wystawy jachtów na wodzie jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, a szóstą edycję tego wydarzenia przewidziano w dniach 24-27 lipca.

Najważniejsze tegoroczne żeglarskie zawody na polskich akwenach już się odbyły. Były to mistrzostwa świata w olimpijskiej klasie 470, które rozegrano w czerwcu w Gdyni.