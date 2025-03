Przeprawa promowa przy moście Siennickim w Gdańsku znów uruchomiona. Wcześniej została wstrzymana ze względu na silny wiatr.

Przeprawa promowa w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W przypadku pogorszenia warunków i silnych porywów wiatru kursowanie promu może odbywać się nieregularnie - poinformował Urząd Miejski w Gdańsku.

Połączenie pomiędzy Przeróbką a Śródmieściem zapewniają linie 106, 111, 138, i T8 (na przystanku Sucharskiego możliwość przesiadki na 911).

Darmowy prom łączący gdańskie Śródmieście z Wyspą Portową został uruchomiony pod koniec stycznia br. z powodu zamknięcia mostu Siennickiego - jednej z przepraw, obok mostu wantowego i tunelu pod Martwą Wisłą, którymi mieszkańcy dzielnic Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum.

Prom kursuje codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00. Każdego dnia wykonuje 60 kursów (30 z Nabrzeża Flisaków i 30 z Nabrzeża Krakowskiego).

Most Siennicki został zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Badania przeprowadzone przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej wykazały, że przyczółki przeprawy zaczynają się przesuwać, co grozi osunięciem konstrukcji. Remont mostu ma potrwać ok. dwóch lat i kosztować ok. 30 mln zł.