Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jest już zaplanowana. Jak ogłosił amerykański prezydent, odbędzie się ona w najbliższy wtorek, 18 marca. Kreml potwierdził, że do rozmowy obu przywódców dojdzie jutro.

Donald Trump na pokładzie Air Force One / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

W najbliższy wtorek, 18 marca dojdzie do bezpośredniej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem - taką informację przekazał amerykański prezydent.

Przywódca USA dodał, że "przy okazji może mieć coś do ogłoszenia w sprawie rozmów Ukraina - Rosja."

Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział Trump reporterom na pokładzie Air Force One podczas późnego lotu powrotnego z Florydy do Waszyngtonu.

Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse - powiedział Trump.

Będziemy rozmawiać o ziemi. Będziemy rozmawiać o elektrowniach. Myślę, że wiele z tego zostało już bardzo szczegółowo omówione przez obie strony, Ukrainę i Rosję. Już o tym rozmawiamy, dzieląc pewne aktywa - dodał prezydent USA.

Jak pisze Reuters, Trump będzie próbował przekonać Putina dla 30-dniowego zawieszenia broni, którą Ukraina zaakceptowała w zeszłym tygodniu.

Tymczasem, jak czytamy - obie strony kontynuowały wymianę ciężkich ataków z powietrza w miniony weekend.

Rosja chce żelaznych gwarancji

Rosyjskie MSZ oświadczyło, że w przypadku rozmów pokojowych z Ukrainą, Moskwa będzie się domagać żelaznych gwarancji tego, że Ukraina nie wstąpi do NATO i zachowa neutralny status.

Kreml kategorycznie sprzeciwia się też wysłaniu na Ukrainę sił pokojowych Sojuszu.

Rosjanie dopuszczają misję cywilną, złożoną z nieuzbrojonych obserwatorów.

Kreml potwierdza

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że rozmowa między oboma przywódcami odbędzie się we wtorek.

Rosyjski polityk zastrzegł jednocześnie, że nie będzie ujawniać tematyki rozmów. Nigdy tego nie robimy, nigdy nie wyprzedzamy wydarzeń, w naszym mniemaniu rozmowy między dwoma prezydentami nie mogą być komentowanwe, zanim się odbędą - dodał rzecznik Putina.

Ostatni raz Putin i Trump rozmawiali przez telefon 12. lutego. Ta rozmowa trwała półtorej godziny, a dotyczyła przede wszystkim uregulowania sytuacji wokół Ukrainy.

Witkoff w niedzielę o rozmowie Trumpa z Putinem

Spodziewam się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem w nadchodzącym tygodniu - zapowiadał już w niedzielę w wywiadzie dla CNN specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.

Amerykański polityk dodał, że Waszyngton będzie też rozmawiał z Ukraińcami.

Pytany o perspektywy czasowe osiągnięcia porozumienia, Witkoff odpowiedział: Prezydent Trump mówi o tygodniach, zgadzam się z nim. Naprawdę mam nadzieję, że zobaczymy spory postęp.

Odnosząc się do swojej ostatniej rozmowy z Putinem w Moskwie, Witkoff stwierdził, że była ona pozytywna i "oparta na rozwiązaniach", trwała mniej więcej trzy-cztery godziny, a stanowiska obu stron są teraz bliżej niż kiedykolwiek.