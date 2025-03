Sto niewybuchów i bomba lotnicza zalegają na dnie Zatoki Gdańskiej - w miejscu, gdzie powstanie pływający terminal gazowy. Od wtorku do piątku prowadzona jest operacja ich detonowania. Bezwzględny zakaz przebywania w wodzie na odcinku plaży obowiązuje od wejścia nr 26 (plaża Stogi) do wejścia nr 11 (plaża Orle) do piątku do godz. 16:00. Mieszkańcy otrzymali alert RCB w tej sprawie, a władze miasta proszą o bezwarunkowe przestrzeganie zakazu przebywania w miejscu operacji.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Hukalo/East News / East News Władze Gdańska poinformowały, że 5 dni zajmie nurkom-minerom Marynarki Wojennej RP unieszkodliwienie niewybuchów, na które natrafiono podczas oczyszczania dna Zatoki Gdańskiej pod budowę terminala gazowego FRSU. To 100 pocisków artyleryjskich i spora bomba lotnicza - w sumie 1200 kg materiałów wybuchowych z czasów II wojny światowej. Dla bezpieczeństwa przez 5 dni - od wtorku do piątku i w następny wtorek - w godz. 9-16 nie będzie można wejść do wody na plażach od Stogów po Sobieszewo Orle. Mieszkańcy Gdańska otrzymali w tej sprawie alert RCB. Operację pod kątem technicznym zabezpiecza 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Częściami będziemy te niewybuchy neutralizować. Nurkowie schodzą każdorazowo do wody i przypinają ładunki wybuchowe. Następnie następuje kontrolowana detonacja - powiedział reporterowi RMF FM Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wszystkie niewybuchy pochodzą z okresu II wojny światowej. Mimo że przeleżały 80 lat pod wodą, wciąż są śmiertelnie niebezpieczne - dodał.