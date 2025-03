Pożar, który wybuchł po poniedziałkowej kolizji kontenerowca Solong i tankowca MV Stena Immaculate na Morzu Północnym, trwa - poinformowały we wtorek AFP władze portowe w brytyjskim mieście Grimsby. Solong przewoził 15 kontenerów z cyjankiem sodu i innymi ładunkami. Do tej pory nie ustalono, czy doszło do wycieku toksycznej substancji. Według brytyjskiego oddziału Greenpeace obecnie jest za wcześnie, aby określić skalę szkód środowiskowych.

Do kolizji doszło w poniedziałek o godz. 10:48 czasu polskiego, na Morzu Północnym u wybrzeży Hull / PAUL ELLIS/AFP/East News / East News Pożar szalał przez całą noc i we wtorek rano trwa - powiedział rzecznik portu w Grimsby Martyn Boyers. Tankowiec MV Stena Immaculate, wyczarterowany przez armię amerykańską, stał na kotwicy około 16 km od wybrzeża w brytyjskim mieście Hull w hrabstwie Yorkshire, gdy uderzył w niego kontenerowiec Solong. Kolizja spowodowała ogromny pożar oraz wyciek paliwa. W nocy z poniedziałku na wtorek brytyjska straż przybrzeżna podała, że zakończyły się poszukiwania zaginionego członka załogi kontenerowca. 36 członków załóg (obu statków) bezpiecznie przetransportowano na brzeg, jedna osoba została hospitalizowana. Jeden członek załogi Solonga nadal jest zaginiony. Niestety po intensywnych poszukiwaniach nie odnaleziono go i poszukiwania zostały zakończone - mówił w poniedziałek wieczorem Matthew Atkinson z brytyjskiej straży przybrzeżnej. Toksyczne substancje na pokładzie kontenerowca Solong płynął ze Szkocji do Rotterdamu. Przewoził na swoim pokładzie 15 kontenerów z cyjankiem sodu i innymi ładunkami. Na razie nie wiadomo, czy doszło do wycieku toksycznej substancji.



Amerykańska firma logistyczna Crowley, operator i współwłaściciel MV Stena Immaculate, poinformowała, że "w wyniku kolizji doszło do pożaru (na tankowcu), a paliwo lotnicze zostało spuszczone (do wody)". Dodano, że "załoga Stena Immaculate opuściła statek po wielu eksplozjach na pokładzie".



Według brytyjskiego oddziału Greenpeace obecnie jest za wcześnie, aby określić skalę szkód środowiskowych, ale jak podała organizacja "zarówno duża prędkość, z jaką doszło do incydentu, jak i materiał filmowy pokazujący skutki zdarzenia budzą poważne obawy". Na tankowcu amerykańskie paliwo Transportowane przez MV Stena Immaculate paliwo było własnością rządu USA. Jak podało BBC, statek był częścią programu rządu USA, mającego na celu dostarczanie paliwa siłom zbrojnym w czasie konfliktu zbrojnego lub stanu wyjątkowego.



Siły powietrzne USA mają kilka baz w Wielkiej Brytanii. Do kolizji doszło w poniedziałek o godz. 10:48 czasu polskiego, na Morzu Północnym u wybrzeży Hull, ok. 250 km na północ od Londynu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się śmigłowce ratownicze straży przybrzeżnej. W pobliżu wysłano także statki gaśnicze oraz łodzie ratunkowe.



Jak podaje BBC, na miejscu pracują śledczy, którzy zbierają dowody oraz ustalają przyczyny kolizji.



Kontenerowiec Solong, pływający pod portugalską banderą, ma 140 m długości, a amerykański tankowiec MV Stena Immaculate - 183 m.