W sobotę ok. godz. 14 w Gdańsku zatrzymany został poszukiwany przez policję Mateusz G. - podała oficer prasowa chojnickiej policji st. asp. Magdalena Zblewska. Sprawa dotyczy śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki (woj. pomorskie).

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Zwłoki starszego mężczyzny zostały znalezione w nocy z 12 na 13 czerwca na parkingu przy drodze krajowej nr 22.

Od tego czasu funkcjonariusze prowadzili intensywne czynności operacyjne mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

Wcześniej policja wydała komunikat z ostrzeżeniem, aby nie zbliżać się do mężczyzny i nie podejmować prób jego samodzielnego zatrzymania.

Policja kontynuuje działania w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzeń w rejonie miejscowości Młynki w gminie Czersk.