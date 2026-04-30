RMF FM na czele rankingu! To właśnie nasza rozgłośnia znalazła się na pierwszym miejscu najbardziej opiniotwórczych mediów marca 2026 roku według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów.

RMF FM zostało najbardziej opiniotwórczym medium marca z wynikiem 3047 cytowań.

Nasza rozgłośnia awansowała o cztery pozycje w stosunku do poprzedniego zestawienia. RMF FM był również najbardziej opiniotwórczym medium stycznia w Polsce.

Szczególną popularnością w marcu cieszyła się informacja RMF FM o możliwości ograniczenia wzrostu cen paliw. Na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka mówił, że rząd analizuje możliwość wprowadzenia działań w tym kierunku.

Na drugim miejscu zestawienia w marcu znalazła się "Rzeczpospolita", która także uzyskała przeszło 3 tys. wzmianek w innych mediach, a podium zamyka TVN24, na który dziennikarze powoływali się blisko 2,9 tys. razy - podaje Instytut Monitorowania Mediów (IMM) w najnowszym raporcie "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce".

RMF FM oczywiście utrzymało także pozycję lidera w rankingu najczęściej cytowanych stacji radiowych marca.