12 zastępów strażaków walczy z pożarem, który wybuchł na terenie zakładu zajmującego się utylizacją opon w miejscowości Rożental (woj. pomorskie). Czarne gęste kłęby dymu widoczne są z wielu kilometrów.

Duży pożar w zakładzie utylizacji opon w miejscowości Rożental, w powiecie tczewskim

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zgłoszenia o pożarze strażacy otrzymali o 16:45. W zakładzie utylizacji opon w miejscowości Rożental zapaliła się maszyna do rozdrabniania opon oraz jedna z pryzm granulatu. Ogień wciąż się rozprzestrzenia. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej.

"Po przybyciu pierwszych zastępów potwierdzono rozwinięty pożar obejmujący obszar około 300 metrów kwadratowych" - przekazał w komunikacie mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

/ KW PSP w Gdańsku /

Słuchacze RMF FM informują nas na Gorącą Linię RMF FM, że pożar jest widoczny z autostrady A1.