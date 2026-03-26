Od poniedziałku, 30 marca, pasażerowie w województwie pomorskim będą mogli korzystać z nowego udogodnienia – miesięczne bilety Polregio i SKM będą honorowane także w pociągach PKP Intercity. Na tym rozwiązaniu mają zyskać również podróżni z pociągów IC przyjeżdżających na Pomorze.

Porozumienie w tej sprawie podpisały w czwartek PKP Intercity, Polregio oraz PKP SKM Trójmiasto.

Z nowej oferty skorzystają posiadacze normalnych i ulgowych biletów miesięcznych sieciowych i odcinkowych oraz biletów metropolitalnych (ważnych na kolei), wydanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) i podróżujący w granicach województwa do stacji takich jak Prabuty, Chojnice czy Słupsk.

Porozumienie - jak podkreślają sygnatariusze - ma również przynieść korzyści dla pasażerów spoza regionu, którzy przyjechali pociągami PKP Intercity do Trójmiasta.

Podróżny pociągu IC jadący np. z Krakowa do dowolnej stacji w Trójmieście może jechać dalej np. na Zaspę, Jasień czy Osowę. Każdy, kto przyjedzie PKP Intercity, będzie miał 75 minut na to, aby wsiąść w pociąg innego przewoźnika - PKP SKM Trójmiasto lub Polregio - i na jednym bilecie dostać się do miejsca docelowego na terenie województwa.

Honorowanie biletów regionalnych dotyczy wyłącznie pociągów kategorii IC oraz TLK, z wyłączeniem składów Express InterCity (EIC) i Pendolino (EIP). Z oferty nie można skorzystać na odcinkach Reda-Hel, Lębork-Łeba oraz Słupsk-Ustka.

Pasażerowie muszą mieć bilet w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiającej odczyt danych; systemy zbliżeniowe (np. karta Fala bez wizualizacji w aplikacji) nie będą uznawane.

Oferta będzie obowiązywać do zmiany rozkładu jazdy, czyli do 12 grudnia 2026 r. Sygnatariusze porozumienia zapowiadają jednak, że będzie ona kontynuowana w przyszłości.

Minister chwali projekt

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak, obecny przy podpisywaniu umowy, zachwalał ją jako sposób na łatwiejsze, bardziej elastyczne i tańsze podróże po regionie.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski podkreślił z kolei, że spółka planuje w tym roku przewieźć 96 mln pasażerów, a rozwój oferty biletowej jest jednym z kluczowych, oprócz rosnącej oferty czy nowoczesnego taboru, elementów tego celu.