Włoskie smaki znów królują w światowych rankingach. Najnowsze zestawienie platformy Taste Atlas pokazuje, które kuchnie narodowe zdobyły serca smakoszy na całym globie. Na podium znalazły się także Grecja i Peru, a Polska uplasowała się w pierwszej piętnastce.

Włoska kuchnia najlepsza na świecie – ranking Taste Atlas 2026 / Shutterstock

Włoska kuchnia ponownie króluje w rankingu

Rok 2026 przynosi powrót do tradycji - kuchnia włoska znów została uznana za najlepszą na świecie, wyprzedzając Grecję i Peru. To efekt głosowania użytkowników platformy Taste Atlas , którzy ocenili blisko 19 tysięcy potraw z różnych zakątków globu. Włoska kuchnia, słynąca z prostoty, świeżych składników i niezwykłej różnorodności regionalnej, od lat zachwyca smakoszy na całym świecie. Tegoroczny ranking potwierdza, że klasyka wciąż ma się świetnie.

Najlepsze włoskie specjały

Wśród włoskich potraw, które zdobyły najwyższe noty, znalazły się:

Pizza Napoletana - słynąca z puszystego, lekko przypieczonego brzegu i prostych, świeżych składników. To danie-symbol, które podbiło świat.

- słynąca z puszystego, lekko przypieczonego brzegu i prostych, świeżych składników. To danie-symbol, które podbiło świat. Biała trufla z Alby - wyjątkowy przysmak, ceniony za niepowtarzalny aromat i ekskluzywność.

- wyjątkowy przysmak, ceniony za niepowtarzalny aromat i ekskluzywność. Parmigiano Reggiano - król serów, który od wieków gości na włoskich stołach.

- król serów, który od wieków gości na włoskich stołach. Prosciutto di San Daniele - delikatna, długo dojrzewająca szynka o wyrazistym smaku.

- delikatna, długo dojrzewająca szynka o wyrazistym smaku. Pasta ’ncasciata - zapiekanka makaronowa z bakłażanem i serem, uznana wcześniej za najlepsze danie z makaronu na świecie.

Włoska kuchnia to jednak nie tylko pizza i makarony - to także bogactwo tradycyjnych wędlin, serów, oliwy, owoców morza i niekończąca się lista regionalnych specjałów.

Grecja - minimalna różnica, wielki smak

Na drugim miejscu uplasowała się kuchnia grecka, która utrzymała swoją wysoką ocenę z poprzedniego roku. Wśród polecanych potraw znalazły się:

Oliwa z oliwek Finiki Lakonias - produkt, który stanowi podstawę greckiej diety.

- produkt, który stanowi podstawę greckiej diety. Fystiki Aeginas - prażone lub naturalne pistacje z wyspy Egina, będące popularną przekąską.

- prażone lub naturalne pistacje z wyspy Egina, będące popularną przekąską. Kondosouvli - pieczone mięso na rożnie, uznawane za "starszego brata souvlaki".

- pieczone mięso na rożnie, uznawane za "starszego brata souvlaki". Fava Santorinis - puree z płaskiego grochu uprawianego na wulkanicznych wyspach Cykladów.

Mimo minimalnej różnicy punktowej, Grecja nadal zachwyca prostotą i świeżością swoich dań.

Peru - wielki awans i kulinarna różnorodność

Zaskoczeniem tegorocznego rankingu jest trzecie miejsce dla Peru, które awansowało aż o jedenaście pozycji w porównaniu do zeszłego roku. Peruwiańska kuchnia nie ogranicza się jedynie do ceviche. Wśród najwyżej ocenionych potraw znalazły się:

Conchitas a la parmesana - przegrzebki zapiekane z serem.

- przegrzebki zapiekane z serem. Salsa ocopa - pikantny sos serowy z chili i ziołami.

- pikantny sos serowy z chili i ziołami. Ají criollo - ostry sos przyprawowy.

- ostry sos przyprawowy. Chocotejas - czekoladowe praliny z nadzieniem.

- czekoladowe praliny z nadzieniem. Pollo a la brasa - grillowany kurczak, będący jednym z najpopularniejszych dań w kraju.

Peru potwierdza swoją pozycję jako jedno z najciekawszych miejsc na kulinarnej mapie świata.

Polska w światowej czołówce

Warto dodać, że Polska znalazła się na 14. miejscu w światowym rankingu. To duże wyróżnienie i dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska z takimi specjałami jak pierogi, bigos czy żurek zdobywa uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Oto dwadzieścia krajów z najlepszą kuchnią na świecie według Taste Atlas:

1. Włochy (4,64)

2. Grecja (4,6)

3. Peru (4,54)

4. Portugalia (4,53)

5. Hiszpania (4,53)

6. Japonia (4,49)

7. Turcja (4,49)

8. Chiny (4,48)

9. Francja (4,48)

10. Indonezja (4,48)

11. Meksyk (4,46)

12. Serbia (4,45)

13. Indie (4,43)

14. Polska (4,42)

15. USA (4,42)

16. Wietnam (4,36)

17. Brazylia (4,36)

18. Chorwacja (4,35)

19. Korea (4,34)

20. Liban (4,34)

Jak powstał ranking Taste Atlas?

Taste Atlas to platforma, która gromadzi opinie użytkowników na temat tradycyjnych potraw, napojów i restauracji z całego świata. Tegoroczny ranking opiera się na 590 228 ważnych ocenach dotyczących 18 912 potraw. Kuchnie narodowe zostały uszeregowane według średniej oceny wszystkich dań przypisanych do danego kraju. W ten sposób powstała lista, która jest nie tylko przewodnikiem po smakach świata, ale także odzwierciedleniem globalnych trendów kulinarnych.