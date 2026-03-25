Mieszkańcy Gdyni zgłosili 331 projektów do 13. edycji budżetu obywatelskiego - wynika z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie miasta. W tym roku do podziału jest ponad 13,5 mln zł, z czego 2,5 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a ponad 11 mln zł na inicjatywy dzielnicowe. Na co będą mogli zagłosować Gdynianie?

Gdynia: 331 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wśród propozycji znalazły się m.in. wydarzenia kulturalne, takie jak organizacja dwóch spektakli teatralnych dla dorosłych na scenie na skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej na Obłużu. Są też warsztaty projektowania i szycia dla młodzieży, zajęcia kulinarne w Cisowej czy arteterapia w Gdyńskich Halach Targowych. Mieszkańcy chcą także wzbogacić ofertę bibliotek o nowe wydawnictwa.

Wśród pomysłów są też bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Redłowa, podczas których będzie można nauczyć się naprawiać rowery i wykonywać drobne prace domowe. Część projektów skierowana jest do seniorów - obejmują one m.in. zajęcia gimnastyczne, wycieczki integracyjne, spotkania edukacyjne, ćwiczenia pamięci, jogę i śmiechoterapię.

Dla najmłodszych przewidziano m.in. bajkoterapię, lekcje pływania, festyny dzielnicowe, budowę placów zabaw oraz zajęcia teatralne. Jeden z projektów zakłada cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 5-14 lat, obejmujących naukę pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Nie brakuje pomysłów na tereny zielone

Wiele propozycji dotyczy zagospodarowania terenów zielonych i tworzenia miejsc rekreacji - m.in. budowy skateparku na Oksywiu, rolkowiska z możliwością przekształcenia w lodowisko przy ul. Gospodarkiej w Chyloni czy nowych nasadzeń. Zgłoszono także inicjatywy dotyczące zwierząt, takie jak budowa wybiegów dla psów i zakup samochodu interwencyjnego dla schroniska "Ciapkowo".

Nie brakuje projektów modernizacyjnych, w tym remontu pływalni przy SP nr 40 czy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej.

Kiedy będzie można głosować?

Wnioski przejdą teraz weryfikację formalną i merytoryczną, która potrwa do 27 lipca. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana do 26 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 7-21 września, a wyniki poznamy do 25 września.

W poprzednich edycjach mieszkańcy Gdyni wybrali łącznie 922 projekty o wartości ponad 96,4 mln zł. Blisko 700 z nich zostało już zrealizowanych, a około 220 jest w trakcie realizacji.