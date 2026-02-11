21 osób usłyszało zarzuty po poniedziałkowej bójce w Kościerzynie. Wobec czterech z nich prokuratura skierowała do sądu wnioski o aresztowanie, natomiast wobec 17 osób zastosowano środki wolnościowe.

/ Pomorska Policja / Facebook /

21 osób usłyszało zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim.

Wobec czterech z nich prokuratura skierowała do sądu wnioski o aresztowanie.

We wtorek do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie doprowadzono ośmiu mężczyzn w wieku od 21 do 37 lat. W środę natomiast przesłuchano kolejnych trzynastu. Usłyszeli oni zarzuty udziału w pobiciu, które miało charakter chuligański.

Sprawcy działali publicznie z błahego powodu, w ten sposób manifestując lekceważenie do porządku prawnego. Jest to występek o charakterze chuligańskim - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński, podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i większość z nich skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wśród zatrzymanych znajdują się także dwie osoby nieletnie. Ich sprawy zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kościerzynie wnioski o aresztowanie na trzy miesiące wobec czterech podejrzanych. Wobec pozostałych 17 zastosowano dozór policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 2 tys. do 10 tys. zł.

Surowe kary za udział w bójce

Za udział w bójce grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku przestępstwa o charakterze chuligańskim sąd nie może zastosować najniższej możliwej kary - minimalny wymiar kary wynosi wówczas 6 miesięcy więzienia.

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Kościerzynie, gdzie trenowali zawodnicy. Grupa kilkudziesięciu osób wtargnęła na teren obiektu, w wyniku czego 18 osób zostało poszkodowanych. Policja zatrzymała łącznie 31 osób.