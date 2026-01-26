Polski Związek Łowiecki zabrał głos ws. postrzelenia 2-letniej dziewczynki w gminie Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniana przez okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

Zdj. ilustracyjne / Szymon Pulcyn / PAP

2-letnia dziewczynka została postrzelona w niedzielę ok. godz. 18. Trafiła do szpitala z raną stopy. Jej życie nie jest zagrożone.

"Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami służb doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni należącej do dziadka dziecka, będącego myśliwym z wieloletnim stażem" - przekazał Polski Związek Łowiecki.

Organizacja podkreśliła, że chce współpracować z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi" - zapewniono w komunikacie.

Sprawa postrzelenia dziewczynki ma zostać zgłoszona przez Polski Związek Łowiecki do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego. "Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne" - zapowiedział PZŁ.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie informowała w niedzielę, że 51-letni dziadek dziewczynki ma pozwolenie na dwie jednostki broni. Badanie wykazało, że był trzeźwy, podobnie jak matka 2-latki.