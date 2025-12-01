Nastolatka z pow. puckiego (Pomorskie) została pobita w lesie przez dwóch swoich kolegów. Zapłakana i zakrwawiona dziewczynka trafiła pod opiekę medyków, a policjanci zatrzymali nieletnich sprawców. Jak się okazało, 14-latek i jego o rok starszy kolega postanowili "wymierzyć koleżance karę".

Policja szybko zatrzymała nastoletnich sprawców napaści. / Policja Pomorska /

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

O pobiciu nastolatki poinformowali policję w sobotę jej rodzice. Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu w Krokowej i Władysławowie.

Ustalili, że dwaj nastolatkowie (14 i 15 lat) z powiatu puckiego, postanowili "wymierzyć koleżance karę". Mieli pretensje do jej zachowania.

Jak przekazała policja, zmusili dziewczynkę do klęknięcia. Jeden z nich użył wobec niej niebezpiecznego narzędzia i gazu pieprzowego. Obydwaj bili ją po całym ciele, m.in. po twarzy. Zabrali jej również telefon komórkowy, a następnie rzucili nim w drzewo.

Zmusili ją także do przepraszania innej, nieobecnej w tym miejscu koleżanki.

Nastolatkowie grozili dziewczynie, że jeśli komukolwiek o tym powie, narazi swoje zdrowie lub życie.

Mimo strachu dziewczyna opowiedziała o napaści swoim najbliższym. Dzięki temu policjanci z komisariatów w Krokowej i Władysławowie szybko zatrzymali chłopców w ich domach.

Młodociani napastnicy zostali doprowadzeni do komendy policji w Pucku, a następnie umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku.

W niedzielne południe w obecności opiekunów prawnych zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty.

14- i 15-latek odpowiedzą przed sądem, który zdecyduje o ich dalszym losie. Policjanci przesłali materiały sprawy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Mundurowi zorganizowali także pomoc psychologiczną dla pokrzywdzonej nastolatki oraz opiekuna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku