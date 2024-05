Odnalazł się karabin wyborowy Bor, który zaginął w weekend podczas szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Tczewie na Pomorzu.

/ Grafika RMF FM

Jak nieoficjalnie ustalił trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, broń - używaną na co dzień przez snajperów - przyniósł do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie młody chłopak, który przyszedł razem z mamą.

Służby, które są zaangażowane w wyjaśnianie sprawy, dalej pracują na terenie poligonu.

Jak przekazuje Robert Pękala, rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, jeżeli chodzi o okoliczności zaginięcia broni - badany jest wątek o charakterze kryminalno-przestępczym.

Jak informowaliśmy, broń zaginęła podczas comiesięcznego szkolenia rotacyjnego żołnierzy z 7. brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szkolenie rozpoczęło się w sobotę i trwało do południa w niedzielę.

Dopiero po tym, jak żołnierze wrócili do jednostki, okazało się, że brakuje karabinu. Terytorialsi wrócili na poligon i szukali broni.

Karabin Bor. Co to za broń?

Bor to tzw. karabin wyborowy - służy on do strzelania na odległościach do 800 metrów. Jest to broń kalibru 7,62 mm polskiej produkcji.

Bor ma niespełna metr długości, waży ponad 6 kilogramów.