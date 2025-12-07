W nocy z soboty na niedzielę na ulicy Gołębiej w Gdyni doszło do pożaru cysterny. W kabinie pojazdu był mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Starszy kapitan Jakub Friedenberger, rzecznik pomorskich strażaków, przekazał w rozmowie z "Faktem", że zgłoszenie o pożarze pojawiło się o godz. 3:11.

Poinformowano nas o pożarze kabiny ciężarówki typu cysterna w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej w Gdyni - zaznaczył.

Pierwsze informacje mówiły o tym, że w środku mogły być dwie osoby.

Po zakończeniu akcji gaśniczej okazało się, że wewnątrz był mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować.