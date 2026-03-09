Sześciu mężczyzn w wieku od 29 do 50 lat zostało tymczasowo aresztowanych w związku ze śledztwem dotyczącym kradzieży luksusowych samochodów o łącznej wartości prawie 3 mln zł. Zatrzymani działali na terenie województwa pomorskiego, a do ich ujęcia doszło podczas szeroko zakrojonej akcji policji i kontrterrorystów.

Kradzieże luksusowych samochodów metodą „bezkluczykową”

Według ustaleń śledczych grupa działała od października ubiegłego roku do końca stycznia bieżącego roku. W tym czasie miała dokonać kradzieży co najmniej dziewięciu luksusowych aut o wartości prawie 3 mln złotych.

Złodzieje wykorzystywali zaawansowane urządzenia elektroniczne oraz tzw. łamaki, pozwalające na otwieranie pojazdów metodą "bezkluczykową".

Zatrzymania podejrzanych miały miejsce w ubiegłą środę na terenie Gdańska, Gdyni oraz powiatu wejherowskiego. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji oraz kontrterroryści.

Podczas przeszukań znaleziono narzędzia służące do kradzieży samochodów, a także ponad 5,5 kg środków odurzających o czarnorynkowej wartości około 350 tys. zł.

Policjanci odzyskali również dwa skradzione samochody – Volvo i Mercedesa – o łącznej wartości przekraczającej 300 tys. zł.



Zarzuty i tymczasowy areszt

Dzień po zatrzymaniu, 43-letni Andrzej W., 50-letni Przemysław J., 38-letni Emil B., 40-letni Marcin S., 31-letni Daniel M. oraz 29-letni Mateusz P. zostali przesłuchani przez prokuratora i usłyszeli zarzuty.

"Prokurator zarzucił im popełnienie szeregu kradzieży z włamaniem do samochodów, kradzież z włamaniem do garażu i zabór znajdującego się tam mienia, a także przestępstwa narkotykowe, tj. udział w obrocie znaczną ilością środków psychotropowych" – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prok. Mariusz Duszyński.

Wszyscy zostali tymczoasowo aresztowani na trzy miesiące.

Za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest karą od 2 do 12 lat więzienia, a za ich posiadanie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.