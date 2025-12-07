Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Sarzyna na Podkarpaciu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
Do wypadku doszło w niedzielę rano na odcinku DK77 Nisko - Leżajsk.
W Sarzynie zderzyły się dwa samochody osobowe.
Ranne zostały cztery osoby. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Droga krajowa nr 77 jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez stację paliw.
Utrudnienia w miejscu wypadku mają potrwać do godziny 9:00.
