Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Sarzyna na Podkarpaciu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Do wypadku doszło w niedzielę rano na odcinku DK77 Nisko - Leżajsk.

W Sarzynie zderzyły się dwa samochody osobowe.

Ranne zostały cztery osoby. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Droga krajowa nr 77 jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez stację paliw.

Utrudnienia w miejscu wypadku mają potrwać do godziny 9:00.

