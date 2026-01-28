Gdańscy policjanci wydali list gończy za Marcinem Turczyńskim ps. Turek, byłym szefem sopockiej Zatoki Sztuki. Mężczyzna został prawomocnie skazany na 6 lat więzienia za przestępstwa seksualne, jednak nie stawił się do odbycia kary.

W grudniu zeszłego roku Marcin Turczyński, znany jako „Turek” , został skazany prawomocnie na 6 lat więzienia za pięć przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Mężczyzna nie zgłosił się do zakładu karnego. Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał nakaz doprowadzenia go do więzienia, a policja opublikowała jego rysopis i rozpoczęła poszukiwania.

Rysopis poszukiwanego

Turczyński ma 51 lat, szczupłą sylwetkę i jasne włosy. Ma ok. 176 -180 cm wzrostu.

Ostatnio był zameldowany w Pucku.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, o kontakt pod numerami 997 lub 112, mailowo na adres poszukiwani@policja.gov.pl lub przez formularz na stronie poszukiwani.policja.gov.pl.

Czynności poszukiwawcze prowadzone są nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Marcin Turczyński ps. Turek to były szef sopockiej Zatoki Sztuki. Mężczyzna został skazany w tym samym procesie, co Krystian W., ps. Krystek, określany mianem "łowcy nastolatek".