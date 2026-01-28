Do tragicznego zdarzenia doszło w stolicy. W jednym z domów na warszawskim Targówku znaleziono ciała dwóch osób. W budynku zabarykadował się mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu trwa akcja policji. Tuż przed południem funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę.

Dwa ciała znaleziono na warszawskim Targówku / Paweł Supernak / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dzisiaj na warszawskim Targówku. Policja potwierdziła, że w budynku znaleziono ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny.

W jednym z pomieszczeń bloku przy ul. Pszczyńskiej zabarykadował się mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem.

Według nieoficjalnych informacji, ofiary to rodzice sprawcy.

"Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy. W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji" - czytamy we wpisie warszawskiej policji na platformie X.

