Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał wyroki wobec Krystiana W., znanego jako "łowca nastolatek", oraz Marcina T., byłego szefa Zatoki Sztuki w Sopocie. Krystian W. spędzi w więzieniu 15 lat, a Marcin T. – 6 lat. Wyrok jest prawomocny i podlega wykonaniu.
- Po więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.
We wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w głośnej sprawie przeciwko Krystianowi W., określanego przez media jako "łowca nastolatek", który został skazany m.in. za przestępstwa seksualne wobec nastoletnich dziewcząt oraz czterem innym osobom w tym przeciwko byłemu szefowi Zatoki Sztuki w Sopocie.
Proces, ze względu na charakter sprawy, toczył się za zamkniętymi drzwiami.
Jak poinformował rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak, sąd nie uwzględnił apelacji wniesionych na rzecz Krystiana W. oraz Marcina T. i utrzymał w mocy wyroki wydane przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów podniesionych w apelacjach, uznając wyrok Sądu Rejonowego odnośnie tych oskarżonych za słuszny i prawidłowy - przekazał sędzia Kaźmierczak.
W I instancji Krystian W. ps. Krystek został skazany na 15 lat więzienia, a Marcin T. usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności.
Sąd Okręgowy w Gdańsku częściowo uwzględnił apelacje obrońców dwóch pozostałych oskarżonych. W ich przypadku złagodzono orzeczone kary pozbawienia wolności oraz zawieszono warunkowo ich wykonanie.
Wtorkowy wyrok oznacza, że decyzja Sądu Rejonowego w Wejherowie jest prawomocna i podlega wykonaniu.
Strony, które nie zgadzają się z orzeczeniem sądu odwoławczego, mogą jeszcze wnieść kasację do Sądu Najwyższego.