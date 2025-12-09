Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał wyroki wobec Krystiana W., znanego jako "łowca nastolatek", oraz Marcina T., byłego szefa Zatoki Sztuki w Sopocie. Krystian W. spędzi w więzieniu 15 lat, a Marcin T. – 6 lat. Wyrok jest prawomocny i podlega wykonaniu.

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w głośnej sprawie przeciwko Krystianowi W., określanego przez media jako "łowca nastolatek", który został skazany m.in. za przestępstwa seksualne wobec nastoletnich dziewcząt oraz czterem innym osobom w tym przeciwko byłemu szefowi Zatoki Sztuki w Sopocie.

Proces, ze względu na charakter sprawy, toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Jak poinformował rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak, sąd nie uwzględnił apelacji wniesionych na rzecz Krystiana W. oraz Marcina T. i utrzymał w mocy wyroki wydane przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów podniesionych w apelacjach, uznając wyrok Sądu Rejonowego odnośnie tych oskarżonych za słuszny i prawidłowy - przekazał sędzia Kaźmierczak.

W I instancji Krystian W. ps. Krystek został skazany na 15 lat więzienia, a Marcin T. usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Gdańsku częściowo uwzględnił apelacje obrońców dwóch pozostałych oskarżonych. W ich przypadku złagodzono orzeczone kary pozbawienia wolności oraz zawieszono warunkowo ich wykonanie.

Wyrok prawomocny, możliwa kasacja

Wtorkowy wyrok oznacza, że decyzja Sądu Rejonowego w Wejherowie jest prawomocna i podlega wykonaniu.

Strony, które nie zgadzają się z orzeczeniem sądu odwoławczego, mogą jeszcze wnieść kasację do Sądu Najwyższego.



