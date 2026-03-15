Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodów dostawczego i osobowego na drodze wojewódzkiej nr 216 w Chałupach (woj. pomorskie). Do wypadku doszło w niedzielny poranek.

Miejsce wypadku w Chałupach

Zderzył się samochód dostawczy z osobowym - zginęła 50-letnia kobieta kierująca Volkswagenem Golfem. Wstępnie ustalono przyczyny wypadku.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 7.15 w Chałupach na trasie Hel-Władysławowo.

W wypadku zginęła kobieta, która prowadziła samochód osobowy. Kierowca samochodu dostawczego nie odniósł obrażeń, był trzeźwy.

W wyniku zderzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy ewakuowali poszkodowaną z wraku i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety stwierdzono zgon tej osoby - powiedział rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku młodszy aspirant Dawid Westrych.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 19-letni kierujący Mercedesem Sprinter, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Volkswagenem Golfem. W wyniku zderzenia 50-letnia kierująca Volkswagenem zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu - przekazała oficer prasowa puckiej policji asp. szt. Joanna Samula.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza i prokurator.

Droga w miejscu wypadku była przez około dwie godziny zablokowana; obecnie obowiązuje tam ruch wahadłowy.