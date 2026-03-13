Funkcjonariusze z komisariatu policji w Gdyni – Chyloni poszukują mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą mienia o wartości około 1000 zł. Do zdarzenia doszło 1 marca 2026 roku w trolejbusie linii 25 na trasie Gdynia Cisowa – Gdynia Plac Kaszubski. Policja publikuje wizerunek podejrzanego i apeluje o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

/ policja Gdynia /

Kradzież w komunikacji miejskiej

Według ustaleń policji, skradzione zostały bawełniane torby z zawartością okularów korekcyjnych, kosmetyków oraz innych zakupów. Łączna wartość strat została oszacowana na około 1000 zł.

Całe zdarzenie miało miejsce w trolejbusie linii 25, a sprawca został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

Policja podaje szczegółowy rysopis mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą.

Rysopis poszukiwanego

Sprawca ma około 30-35 lat, jest szczupłej budowy ciała i wysoki. W dniu zdarzenia ubrany był w granatową kurtkę ze stójką pod szyją, z białym logo po prawej stronie na wysokości piersi, niebieskie spodnie jeansowe oraz sportowe buty koloru czarno-szarego z białymi elementami.

Mężczyzna miał przy sobie sportowy plecak jednokomorowy – czarne szelki, centralna część biała, boki granatowo-czarne.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z opublikowanego wizerunku lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z komisariatem policji w Gdyni – Chyloni. Zgłoszenia można kierować pod numer telefonu 47-74-21-355 (dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112.

Każda informacja może okazać się kluczowa dla rozwiązania sprawy.