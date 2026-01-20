Stocznia Remontowa Shipbuilding podpisała kontrakt z norweskim armatorem Torghatten Midt AS na budowę nowoczesnego promu pasażersko-samochodowego o napędzie hybrydowym. Jednostka będzie obsługiwać trasy w norweskich fiordach, przewożąc 249 pasażerów i 85 samochodów osobowych.

Gdańska stocznia zbuduje nowoczesny prom hybrydowy dla Norwegii / Shutterstock

Jak poinformowała Aleksandra Tesmer ze Stoczni Remontowa Shipbuilding, nowy prom dwustronny zostanie w pełni wyposażony i przystosowany do żeglugi w rejonie wysp Dønna oraz Herøy w regionie Nordland. Jednostka będzie mogła jednorazowo zabrać na pokład 249 pasażerów, 85 samochodów osobowych oraz maksymalnie 6 samochodów ciężarowych.

Szczególny nacisk położono na minimalizację zużycia energii i emisji CO2.

Prom zostanie wyposażony w napęd hybrydowy oparty na dwóch pędnikach azymutalnych z silnikami elektrycznymi z magnesami trwałymi. Zasilanie zapewnią cztery agregaty prądotwórcze, mogące pracować na 100-procentowym biodieslu, oraz battery pack pokrywający szczytowe zapotrzebowanie na energię. Dzięki temu agregaty będą mogły pracować na optymalnym obciążeniu, co przełoży się na niższe zużycie paliwa.

W perspektywie kilku lat od dostawy, prom zostanie wyposażony w znacznie większe baterie chłodzone wodą, co umożliwi mu operowanie w trybie w pełni elektrycznym.

Już dziś projekt jednostki uwzględnia przyszłą rozbudowę systemu magazynowania energii. Za dokumentację techniczną odpowiada norweskie biuro projektowe The Norwegian Ship Design Company AS.

Stocznia Remontowa Shipbuilding współpracuje z grupą Torghatten od 15 lat. Nowy prom będzie dziesiątą jednostką zbudowaną w Gdańsku dla tego armatora.

Przekazanie statku planowane jest na II kwartał 2028 roku.