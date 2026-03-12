Po sześciu latach przerwy wznowiono połączenie kolejowe między stolicami Chin i Korei Północnej. Pociąg K27 opuścił Pekin w czwartek. Wznowienie trasy stanowi element chińskich działań na rzecz wzmocnienia infrastruktury transgranicznej i odbudowy relacji z sąsiadem.

Pierwszy pociąg do Pjongjangu od sześciu lat wyruszył z Pekinu / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Pociąg K27, który wyruszył z Pekinu, dotrze do Pjongjangu w piątek o godzinie 18:07 czasu lokalnego (09:07 GMT), po 24-godzinnej podróży z przystankiem w przygranicznym mieście Dandong.

Chińskie władze kolejowe podkreślają, że połączenie to ułatwia wymianę międzyludzką między "przyjaznymi sąsiadami".

Połączenie kolejowe, zawieszone w 2020 roku z powodu pandemii Covid-19, będzie działać cztery dni w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki i soboty. Bilety są dostępne wyłącznie dla posiadaczy wiz biznesowych. Na pierwszy kurs bilety zostały wyprzedane, ale na podróż 18 marca wciąż są dostępne.

Krótsze połączenie Dandong-Pjongjang będzie działać codziennie. Pierwszy pociąg z Dandong wyruszył w czwartek o 10:00, by dotrzeć do Pjongjangu o 18:07. Wznowiono również loty transgraniczne, a północnokoreańskie linie lotnicze Air Koryo oferują teraz dwa loty tygodniowo między stolicami we wtorki i soboty.

Wznowienie połączeń kolejowych i lotniczych między Chinami a Koreą Północną jest ważnym krokiem w odbudowie relacji i ułatwieniu wymiany międzyludzkiej między tymi krajami.

Relacje w rozkwicie

W przesłanym kilka dni temu liście do prezydenta Chin, Xi Jinpinga przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, potwierdził niezachwiane stanowisko swojego kraju w kwestii rozwijania relacji z Chinami.

Kim Dzong Un wysłał list do Xi Jinpinga w odpowiedzi na wiadomość gratulacyjną z okazji jego ponownego wyboru na sekretarza generalnego Partii Pracy Korei podczas kongresu partyjnego. W liście, jak podała Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA), Kim podkreślił, że umacnianie i rozwijanie tradycyjnej przyjaźni między Koreą Północną a Chinami jest niezmiennym stanowiskiem partii i rządu.

Kim Dzong Un wyraził przekonanie, że współpraca między partiami i krajami obu narodów będzie się zacieśniać na wspólnej drodze do rozwoju sprawy socjalistycznej.

Jak podaje "Philippine Daily Inquirer" wymiana uprzejmości ma miejsce w kontekście spekulacji o możliwości wznowienia dialogu między USA a Koreą Północną przed planowaną wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Chinach w dniach 31 marca - 2 kwietnia. Kim i Xi chcą stworzyć wspólny front, by umocnić swoją pozycję negocjacyjną wobec Stanów Zjednoczonych.

Jedną z kluczowych kwestii w relacjach USA-Korea Północna jest uznanie KRLD jako państwa posiadającego broń atomową. Dotychczas Waszyngton kategorycznie odmawiał takiej deklaracji.