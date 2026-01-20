34-letnia kobieta w ciąży, która mieszkała w nieogrzewanym garażu na terenie Gdańska, dzięki determinacji tamtejszych policjantek trafiła do ośrodka pomocowego.

Ciężarna 34-latka koczowała w nieogrzewanym garażu, fot. Policja Gdańsk

W poniedziałek 19 stycznia funkcjonariuszki z komisariatów I i VIII w Gdańsku uratowały 34-letnią kobietę w ciąży, która mieszkała w blaszanym, nieogrzewanym garażu.

Podczas kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, policjantki natrafiły na kobietę. W pierwszej chwili 34-latka odmówiła pomocy, jednak funkcjonariuszki nie dawały za wygraną, przekonując ją do skorzystania z ośrodka pomocowego. W garażu panowała ujemna temperatura, kobieta była przemarznięta.

Gdańsk: Ciężarna 34-latka znalazła miejsce w Domu Samotnej Matki

Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy potwierdzili, że kobieta jest zdrowa, jednak ze względu na warunki pogodowe wymaga udzielenia pomocy. Przybyli pracownicy gdańskiego MOPR poinformowali kobietę o dostępności miejsca w Domu Samotnej Matki.

Gdy 34-latka po chwili rozmowy przekonała się, że otrzyma czyste ubrania, ciepłe posiłki i bezpieczny nocleg, zgodziła się skorzystać z pomocy.

Policjantki towarzyszyły kobiecie aż do momentu, gdy została przyjęta i otoczona opieką przez pracowników ośrodka. 34-latka podziękowała funkcjonariuszkom za empatię i wsparcie w trudnej sytuacji.