Dziś zapadnie decyzja, w jaki sposób i kiedy wyciągnąć samochód osobowy, który wieczorem wpadł do kanału portowego w Gdyni. Do zdarzenia doszło wieczorem przy Nabrzeżu Belgijskim. Kierowca wydostał się z auta o własnych siłach.

Port w Gdyni, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pojazd jest na głębokości ok. 9 metrów na rogu Nabrzeża Belgijskiego i Francuskiego. Miejsce jest zabezpieczane przez Portową Straż Pożarną ZMPG. W środę zostanie podjęta decyzja o sposobie i czasie wydobycia pojazdu z wody - powiedział rzecznik Zarządu Morskiego Portu Gdynia Aleksander Wicka.

Samochód wjechał do kanału portowego przy ul. Węglowej w Gdyni we wtorek ok. godz. 21. Na miejsce zdarzenia zadysponowana została łódź ratowniczą R20. Nasi ratownicy, którzy przybyli na nabrzeże przy ul. Węglowej zastali poszkodowanego podjętego wcześniej z wody przez strażaków, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce wypadku"- relacjonował rzecznik SAR Rafał Goeck.



Kierowca o własnych siłach opuścił samochód lecz nie miał siły, aby wydostać się na nabrzeże. Wyziębiony został przekazany przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego - mówił Goeck.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna w trakcie wykonywanej pracy - patrolu terenu, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do kanału portowego.