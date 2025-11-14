Do groźnego wypadku doszło w Lipnicy w województwie pomorskim. Prowadząca seata kobieta uderzyła w dwie 15-latki. Dziewczynki były na przejściu dla pieszych. Jedną z nich śmigłowiec LPR przetransportował do szpitala.

Miejsce wypadku / Policja Bytów / Policja

Dramatyczne wydarzenia w Lipnicy. Dwie 15-latki, które przechodziły przez przejście dla pieszych, zostały potrącone przez kierującą seatem 44-latkę.

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 7 rano na ul. Słomińskiego.

Jedna z dziewczynek została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gdańsku. Ma ciężkie obrażenia, głównie głowy.

Druga nastolatka nie została ranna.

Kierująca seatem była trzeźwa. Jak twierdzi, wracała z nocnego dyżuru w pracy.

Policja pracuje na miejscu wypadku, m.in zabezpiecza ślady.