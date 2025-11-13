Tragiczny wypadek w śląskich Pielgrzymowicach. Nie żyje rowerzystka, która wjechała tuż pod nadjeżdżający samochód.
W czwartkowe popołudnie, przed godz. 18:00, na ul. Powstańców w Pielgrzymowicach (pow. pszczyński, woj. śląskie) doszło do tragicznego wypadku.
Policja poinformowała, że rowerzystka z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu, tuż pod nadjeżdżającego z naprzeciwka volkswagena.
Niestety, pomimo przeprowadzonej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.