Tragiczny wypadek w śląskich Pielgrzymowicach. Nie żyje rowerzystka, która wjechała tuż pod nadjeżdżający samochód.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartkowe popołudnie, przed godz. 18:00, na ul. Powstańców w Pielgrzymowicach (pow. pszczyński, woj. śląskie) doszło do tragicznego wypadku.

Policja poinformowała, że rowerzystka z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu, tuż pod nadjeżdżającego z naprzeciwka volkswagena.

Niestety, pomimo przeprowadzonej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.