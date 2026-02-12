Administracja Władimira Putina całkowicie zablokowała w Rosji dostęp do popularnego komunikatora WhatsApp oraz serwisu YouTube. Decyzja, ogłoszona bez wcześniejszego uprzedzenia, weszła w życie 11 lutego. "Rosyjski rząd podjął dziś próbę całkowitego zablokowania WhatsApp, aby zmusić ludzi do korzystania z państwowej aplikacji do inwigilacji" - czytamy w oficjalnym komunikacie.
Jak informują rosyjskie media, domeny whatsapp.com i youtube.com zostały usunięte z Narodowego Systemu Nazw Domenowych (NSDI) oraz z serwerów DNS kontrolowanych przez regulatora rynku telekomunikacyjnego. W praktyce oznacza to, że oba serwisy są obecnie niedostępne na poziomie infrastruktury internetowej u większości operatorów korzystających z państwowych serwerów nazw.
Do sprawy odniosła się firma WhatsApp. W opublikowanym oświadczeniu przedstawiciele komunikatora przekazali:
"Dzisiaj rosyjski rząd podjął próbę całkowitego zablokowania WhatsApp, aby zmusić ludzi do korzystania z państwowej aplikacji do monitoringu. Próba odizolowania ponad 100 milionów użytkowników od prywatnej i bezpiecznej komunikacji to krok wstecz i może jedynie doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa mieszkańców Rosji. Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić użytkownikom łączność" - czytamy.