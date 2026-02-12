W czwartek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbywa się referendum, które może przesądzić o dalszych losach firmy. Pracownicy odpowiadają na pytanie, czy są za podpisaniem porozumienia przewidującego ograniczenie części świadczeń. Decyzja załogi może przesądzić o tym, czy spółka uniknie upadłości.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Dziś w Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbywa się referendum. Pracownicy odpowiadają na pytanie, czy są za podpisaniem porozumienia, które tnie część świadczeń i ma uratować spółkę przed upadłością.





O jakie cięcia chodzi?

Zgodnie z projektem porozumienia, który został wypracowany przez związkowców i zarząd JSW, pracowników czekają poważne zmiany w systemie wynagrodzeń i świadczeń.

Najważniejsze z nich to:

zawieszenie prawa do 14. pensji za ten rok

wypłata ubiegłorocznej 14-tki dopiero w przyszłym roku

nagroda barbórkowa za lata 2025-2027 wypłacana w ratach

zawieszenie wypłaty deputatu węglowego**

To właśnie te ustalenia mają pozwolić spółce na pozyskanie zewnętrznego finansowania i uniknięcie postępowania sanacyjnego lub upadłości. Referendum potrwa cały dzień. Wyniki głosowania będą kluczowe dla przyszłości jednej z największych spółek węglowych w Polsce.

Warto przypomnieć, że wczoraj spółka poinformowała, że ze względu na jej trudną sytuację finansową członkowie zarządu zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń, aby były dostosowane do aktualnych realiów finansowych.

Wiceminister aktywów Grzegorz Wrona podał z kolei, że MAP zawnioskuje o zwołanie walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków rady nadzorczej JSW.

JSW - największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych.

JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł.



