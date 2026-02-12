10 osób zostało rannych - w tym kilka ciężko - po wypadku, do którego doszło dzisiaj o poranku na drodze krajowej nr 62 na Mazowszu. Autobus, którym jechały 32 osoby, wypadł z jezdni i wpadł do rowu między Kamieńczykiem a Pustymi Łąkami. To z kolei między Łochowem a Wyszkowem. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

