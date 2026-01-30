Ogromny stres musiał przeżyć 98-latek z Miastka na Pomorzu, który zgubił swoją emeryturę. Na szczęście finał tej historii był pozytywny. Zguba wróciła do właściciela, jeszcze zanim zdążył komukolwiek o niej powiedzieć.

Zobacz również:

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, 98-latek zgubił emeryturę w sklepie. Pracownicy marketu znaleźli 2700 złotych i poinformowali policjantów. 

Kluczowa w tej sprawie okazała się pomoc dzielnicowego. Mł. asp. Adam Hasulak, przeglądając nagranie z monitoringu, rozpoznał seniora, któremu wypadła gotówka. Wiedział, gdzie mieszka mężczyzna, więc postanowił do niego pojechać. 

Okazało się, że 98-latek na własną rękę szukał zgubionej emerytury, ale nikomu o tym nie powiedział. Mężczyzna przyznał, że już tracił nadzieję na szczęśliwy finał tej historii.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Coraz większe problemy z pracą na Lubelszczyźnie. "Nastąpiło tąpnięcie"