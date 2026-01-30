Ogromny stres musiał przeżyć 98-latek z Miastka na Pomorzu, który zgubił swoją emeryturę. Na szczęście finał tej historii był pozytywny. Zguba wróciła do właściciela, jeszcze zanim zdążył komukolwiek o niej powiedzieć.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, 98-latek zgubił emeryturę w sklepie. Pracownicy marketu znaleźli 2700 złotych i poinformowali policjantów.

Kluczowa w tej sprawie okazała się pomoc dzielnicowego. Mł. asp. Adam Hasulak, przeglądając nagranie z monitoringu, rozpoznał seniora, któremu wypadła gotówka. Wiedział, gdzie mieszka mężczyzna, więc postanowił do niego pojechać.

98-latek, który zgubił emeryturę i dzielnicowy mł. asp. Adam Hasulak / Policja

Okazało się, że 98-latek na własną rękę szukał zgubionej emerytury, ale nikomu o tym nie powiedział. Mężczyzna przyznał, że już tracił nadzieję na szczęśliwy finał tej historii.