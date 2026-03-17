Litewski rząd zobowiązał spółkę Orlen Lietuva do zmniejszenia zapasów ropy o 80 tysięcy ton oraz do natychmiastowego skierowania tej ilości na rynek. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał we wtorek minister energetyki Żigimantas Vaicziunas.

Stanowisko Orlen Lietuva

Spółka Orlen Lietuva zadeklarowała w komentarzu przekazanym agencji BNS gotowość do uwolnienia części swoich rezerw paliw na rynek. Przyznała, że może to przyczynić się do obniżenia cen, ale nie będzie czynnikiem decydującym.

"Uwolnienie rezerw może przyczynić się do spadku cen poprzez zwiększenie podaży, jednak kluczowe znaczenie ma sytuacja na rynku globalnym. Decyzje poszczególnych państw dotyczące rezerw są tylko jednym z czynników wpływających na ceny" - zaznaczył Orlen Lietuva.

"Element międzynarodowej reakcji"

Harmonogram uwalniania rezerw był omawiany we wtorek na spotkaniu w litewskim ministerstwie energetyki z udziałem Orlen Lietuva oraz innych uczestników rynku.

Wiceminister energetyki Gabriel Gorbaczewski podkreślił w komunikacie resortu, że uwolnienie części zgromadzonych rezerw paliw "jest elementem szerszej międzynarodowej reakcji, mającej na celu stabilizację dostaw i cen ropy oraz jej produktów".

Dodał, że "odbudowa wykorzystanych rezerw nastąpi w późniejszym okresie, gdy sytuacja rynkowa się ustabilizuje, a koszty tego procesu nie zostaną przeniesione na konsumentów".

Litwa dysponuje rezerwami ropy i produktów naftowych na poziomie około 650 tys. ton. Około dwie-trzecie tych zapasów jest kontrolowanych przez przedsiębiorstwa, z czego największą część posiada Orlen Lietuva. Pozostałe rezerwy należą do skarbu państwa.

Orlen Lietuva jest jednym z największych klientów KN Energies - operatora produktów energii płynnej i terminali LNG w Kłajpedzie. To strategiczna spółka na Litwie, obsługująca rafinerię ropy naftowej w Możejkach i terminal naftowy w Butyndze. Zatrudnia ponad 1,5 tys. osób.