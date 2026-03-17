Od 12 marca 2026 roku klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmiana ta oznacza, że wszelkie wnioski i pisma przesłane tą drogą nie będą rozpatrywane. ZUS wskazuje nowe, oficjalne kanały komunikacji elektronicznej oraz przypomina o innych formach kontaktu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach / Shutterstock

Od 12 marca 2026 r. ZUS nie przyjmuje już korespondencji od klientów indywidualnych przez ePUAP.

Wnioski i pisma przesłane przez ePUAP po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Do dyspozycji pozostają dwa kanały elektroniczne: eZUS oraz e-Doręczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził istotną zmianę w sposobie komunikacji z klientami indywidualnymi. Od 12 marca 2026 roku nie ma już możliwości składania wniosków ani przesyłania pism do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP. Oznacza to, że wszelkie dokumenty przesłane tą drogą po tej dacie nie będą rozpatrywane i nie wywołają skutków prawnych. ZUS podkreśla, że jest to szczególnie ważne w kontekście zachowania terminów urzędowych.

Co z dokumentami przesłanymi przed zmianą?

ZUS uspokaja osoby, które do 11 marca 2026 roku złożyły wnioski lub inne pisma przez ePUAP - te dokumenty zostaną rozpatrzone. Od 1 stycznia 2026 roku korespondencja dostarczona przez ePUAP nie była już uznawana za skutecznie doręczoną, jednak ta, która do 11 marca trafiła do Zakładu przez ePUAP zostanie uznana.

Obecnie klienci mają do dyspozycji dwa oficjalne kanały elektroniczne:

eZUS - główny portal dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Umożliwia składanie wniosków, sprawdzanie stanu konta oraz odbieranie decyzji.

e-Doręczenia - system zapewniający potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji, będący prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

ZUS zachęca do korzystania z tych rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo i skuteczność doręczenia dokumentów.

Tradycyjne formy kontaktu wciąż dostępne

Dla osób, które nie korzystają z rozwiązań elektronicznych, nadal dostępna jest korespondencja papierowa. Dokumenty można przesyłać pocztą lub składać osobiście w placówkach ZUS.

Dodatkowo, konsultanci infolinii pozostają do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00. Możliwe jest również skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej ZUS lub zadanie ogólnego pytania mailowo na adres cot@zus.pl.

ZUS przypomina, że poczta elektroniczna nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa przesyłanych informacji. W związku z tym nie należy przesyłać tą drogą danych osobowych ani informacji wrażliwych. Wszelkie ważne dokumenty należy kierować wyłącznie przez oficjalne kanały elektroniczne lub tradycyjną pocztę.