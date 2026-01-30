Rekordową liczbę osób przyłapano w ubiegłym roku na jeździe bez biletów w komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przeprowadzono rekordową liczbę ponad 324 tys. kontroli biletów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, w ub. roku kontrolerzy biletów przeprowadzili ponad 324 tys. kontroli - najwięcej w historii. W 2024 r. ich liczba wyniosła ok. 175 tysięcy, a w 2022 r. 126 tysięcy.

Zakup biletów na przejazdy Transportem ZTM sprawdza ponad 130 kontrolerów. W 2024 r. liczba przyłapanych gapowiczów wyniosła ok. 102 tys.. W 2025 r. przyłapano blisko 153 tysiące takich osób.

Dane pokazują wyraźny spadek udziału gapowiczów wśród wszystkich skontrolowanych pasażerów. Jeszcze w 2022 r. statystycznie w każdym pojeździe wykrywano średnio 0,83 osoby jadącej bez biletu. W 2024 r. wskaźnik ten wynosił 0,60, a w 2025 r. - 0,48. Oznacza to średnio jednego gapowicza na dwa skontrolowane pojazdy.

Pasażerowie coraz częściej zdają sobie sprawę, że jazda bez biletu przestaje się opłacać - ocenił dyrektor ZTM Michał Wadowski.