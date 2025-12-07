Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego poszukują mężczyzny, który w listopadzie napadł na 80-letnią kobietę. Sprawca popchnął seniorkę i zabrał jej portfel. Mundurowi publikują nagrania z monitoringu i liczą na pomoc osób, które rozpoznają mężczyznę.

Rozbój Gorzów Wielkopolski Policja

Informacje z Twojego regionu znajdziesz na RMF24.pl .

Do traumatycznej dla kobiety sytuacji doszło 21 listopada przy ulicy Kochanowskiego w rejonie sklepu Intermarche.

Mężczyzna popchnął przechodzącą obok 80-latkę - kobieta przewróciła się i złamała rękę. Następnie złodziej zabrał jej portfel i uciekł.

Policjanci, którzy zajmują się sprawą, zabezpieczyli nagrania z okolic sklepu. Na jednym z nich widać mężczyznę, który może mieć związek z tą sprawą.

Mundurowym nie udało się jednak ustalić jego personaliów, dlatego prokurator wyraził zgodę na publikację jego wizerunku. Służby proszą, aby osoby, które rozpoznają mężczyznę, zgłosiły się do nich.

Policjanci czekają na informacje telefoniczne pod nr 47 79 12511 albo mailowe. Do dyspozycji są dwa adresy: dyzurny.kmp@go.policja.gov.pl i krzysztof.maciaszek@go.policja.gov.pl.