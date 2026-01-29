Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok ws. zabójstwa 7-miesięcznego Wojtka. Chłopiec zginął w 2024 r. w Świebodzinie. Do zbrodni przyznał się jego ojciec - Robert P. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Proces Roberta P. toczył się przed zielonogórskim sądem okręgowym. Jego rzecznik Bogumił Hoszowski przekazał, że ojciec chłopca za zabójstwo syna został skazany na 25 lat więzienia, a za znęcanie się nad partnerką i dziećmi na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzył mu karę łączną 26 lat więzienia.

Mężczyzna ma także zakaz kontaktowania się i zbliżania się do siostry zmarłego chłopczyka na odległość 100 metrów. Dodatkowo ma zostać objęty terapią uzależnień.

Prokuratura zapowiada apelację od wyroku. Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze domagała się dożywocia dla Roberta P.

Jak zginął 7-miesięczny Wojtek?

Do tragedii doszło 7 marca 2024 r. w Świebodzinie. Pomoc wezwała babcia chłopczyka. Gdy na miejsce przyjechały służby ratunkowe, 7-miesięczny chłopiec już nie żył.

Policja zatrzymała 26-letniego wówczas Roberta P., który w nocy był w domu sam z dziećmi - z synkiem Wojtkiem i jego nieco starszą siostrą. Mężczyzna spał z nimi w jednym łóżku i wtedy miało dojść do zabójstwa. Matki dzieci nie było w domu w chwili tragedii - dzień wcześniej została zatrzymana przez policję za kradzież.

Wojtek zginął od ciosów zadanych w głowę. Sekcja wykazała, że u dziecka doszło do złamania podstawy czaszki, obrzęku mózgu i gwałtownej śmierci.

Proces Roberta P. rozpoczął się 26 lutego ub. roku. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Zaprzeczył jednak, by znęcał się nad konkubiną i dziećmi, co także zarzuciła mu prokuratura.

Przed sądem ojciec chłopca mówił, że jest nerwowy i wtedy traci nad sobą kontrolę. Przyznał, że zdarzało mu się wcześniej uderzyć dzieci lub nerwowo wrzucić je do wózka.