Norwegia mobilizuje samorządy do aktualizacji planów kryzysowych i przygotowania się na sytuacje nadzwyczajne, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Rząd wysłał do 357 gmin kraju pisma w tej sprawie. Wzywa w nich do zabezpieczenia infrastruktury, przygotowania się do przerw w dostawach i zapewnienia ciągłości usług oraz współpracy z wojskiem.

Budynek norweskiego parlamentu / Shutterstock

We wtorek wszystkie 357 norweskich gmin otrzymało oficjalne pismo z rządu, w którym nakazano natychmiastowe podjęcie działań na rzecz wzmocnienia gotowości kryzysowej. Władze centralne oczekują, że samorządy zaktualizują swoje plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, zadbają o zabezpieczenie infrastruktury oraz przygotują się na potencjalne przerwy w dostawach energii i komunikacji.

Szefowa resortu sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Astri Aas-Hansen podkreśliła, że lokalne plany muszą być nie tylko aktualne, ale przede wszystkim realistyczne. To właśnie gminy odpowiadają za utrzymanie podstawowych funkcji państwa na poziomie lokalnym - od dostaw wody, przez opiekę zdrowotną, po wsparcie dla najbardziej wrażliwych mieszkańców.

Gotowość na kryzys i współpraca z wojskiem

Norweskie gminy mają przygotować się do działania w warunkach poważnych zakłóceń, takich jak przerwy w dostawach energii czy utrata łączności. Rząd zaleca opracowanie alternatywnych sposobów komunikacji i zapewnienie funkcjonowania kluczowych usług nawet przy ograniczonych zasobach.

Szczególny nacisk położono na ścisłą współpracę służb komunalnych z wojskiem. Władze lokalne mają być gotowe do przyjęcia ewakuowanej ludności oraz zapewnienia jej podstawowego wsparcia. Najważniejszym zadaniem dla gmin jest to, by być w stanie świadczyć usługi i wykonywać swoje zadania możliwie najbliżej normalnego poziomu - podkreśliła minister Aas-Hansen.

Powrót do koncepcji "obrony totalnej"

Norwegia od lat rozwija model "obrony totalnej", który zakłada ścisłą współpracę wojska, administracji cywilnej i społeczeństwa. Koncepcja ta, wywodząca się z czasów zimnej wojny, została wzmocniona po 2016 roku, w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie. Obecnie model ten jest dostosowywany do nowych zagrożeń, takich jak cyberataki, przerwy w dostawach energii czy zagrożenia hybrydowe.