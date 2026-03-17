W najbliższych dniach pogoda w Polsce zafunduje nam prawdziwy kalejdoskop zjawisk - od przelotnych opadów deszczu i śniegu, przez poranne mgły, aż po słoneczne chwile i temperaturę sięgającą nawet 14 stopni Celsjusza. "Drastycznego ochłodzenia, przynajmniej w najbliższym tygodniu, się nie spodziewamy" - uspokaja synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Michał Folwarski.

Sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni

Jeszcze dziś mieszkańcy południowej Polski powinni być przygotowani na przelotne opady deszczu, a w rejonie Podhala nawet na deszcz ze śniegiem i śnieg. Jak informuje synoptyk IMGW Michał Folwarski, "przejaśnienia możliwe są na zachodzie i północy". W całym kraju dominować będzie pochmurne niebo, choć na północy i zachodzie pojawią się szanse na krótkie chwile ze słońcem.

Nocne mgły i przymrozki

Noc z wtorku na środę przyniesie poprawę pogody - opady będą stopniowo zanikać, a niebo się rozpogodzi. W rejonach podgórskich mogą jeszcze wystąpić przejściowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

W wielu miejscach pojawią się gęste mgły, osadzające szadź i ograniczające widzialność nawet do 100 metrów, dlatego kierowcom zalecamy szczególną ostrożność.

Temperatura minimalna spadnie do minus 4 stopni Celsjusza w północnych i centralnych regionach, nieco cieplej będzie na południu - tam około 1 stopnia powyżej zera.

Słoneczna środa - wiosna coraz bliżej?

Środa przyniesie wyczekiwaną poprawę pogody. W całej Polsce będzie słonecznie, choć na południu kraju okresowo pojawi się większe zachmurzenie.

Poranek może być jednak trudny dla kierowców - lokalnie prognozowane są mgły.

W ciągu dnia termometry wskażą nawet do 14 stopni Celsjusza, choć nad morzem będzie zdecydowanie chłodniej - tam około 5 stopni. Wiatr z kierunków północno-wschodnich będzie słaby, a jedynie w regionach podgórskich Podkarpacia może chwilami przybierać na sile.

Noc ze środy na czwartek zapowiada się pogodnie, choć na północy kraju znów mogą pojawić się mgły i szadź, powodujące trudne warunki na drogach. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, gdzie temperatura sięgnie 2 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju termometry pokażą od minus 2 do minus 1 stopnia. Wiatr pozostanie słaby i północno-wschodni.

Marcowa aura zostaje z nami]

Synoptyk IMGW Michał Folwarski podkreśla, że w najbliższym czasie nie musimy obawiać się gwałtownych zmian temperatury. Drastycznego ochłodzenia, przynajmniej w najbliższym tygodniu, się nie spodziewamy - uspokaja ekspert. W ciągu dnia temperatura może sięgać nawet 13 stopni Celsjusza, natomiast w nocy pojawią się lekkie przymrozki.

